Cristiano Ronaldo vastas irvhammastele

«Kriitikat tuleb alati, kuid inimesed unustavad ühe asja. Nad ütlevad, et Cristiano ei löö väravaid, aga ma lõin. Skoorisin kaks penaltit (mängujärgsetes seeriates). Olin esimene, kes ütles, et ebaõnnestusin, aga ma ei anna alla. Ma lähen ja löön selle penalti, isegi kui ma eksin. Olen alati selline ja ma ei peida end kunagi ega ütle, et mul on krambid,» lisas Ronaldo oma YouTube'i kanalil.