Simple Sessionil õnnetult kukkunud ekstreemsportlane haiglast: mul on näovigastused, aga need paranevad

«Ma olen toetuse eest väga tänulik. Siin hoolitsetakse minu eest hästi. Minuga saab kõik korda. Ma lõin oma pea ära ja mu näol on seetõttu ka vigastused, aga need paranevad. Ma töötan selle nimel, et saaksin tagasi koju Austraaliasse minna. Ma tahtsin öelda, et minuga on kõik korras ja ma armastan teid,» rääkis Hiam videos.

Hiam kukkus laupäevases kvalifikatsioonisõidus nii õnnetult, et ta viidi haiglasse ja võistlus katkestati. Austraallane kukkus teise sõidu alguses ja mitte trikitades, vaid sõites rutiinselt rambist alla, selgitas ürituse korraldaja Risto Kalmre Tartu Postimehele. «Miks see Alexil ebaõnnestus, ei oska hetkel öelda. Sellist viga võiks teha ainult keegi algaja. Alex on aga üks maailma parimad pargisõitjaid,» lisas ta.

Korraldaja möönis, et kuna tegu on ekstreemspordiga, siis paraku selliseid õnnetusi juhtub. Kalmre kinnitas, et Hiam kandis kiivrit.

Veel nentis Kalmre, et varem nii tõsist õnnetust, kui juhtus nüüd austraallasest BMX-ratturiga, pole Simple Sessioni 25-aastase ajaloo jooksul juhtunud.