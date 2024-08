AMETLIK Levadia pikendas Hispaania juhendajatega lepingut

2023. aastal FCI Levadiasse siirdunud Hispaania juhendajad said eelmisel hooajal kõrgliigas hõbemedalid. Kevadel võideti meeskonnaga Eesti karikas ning nüüd liigub tandem tugeva tempoga Eesti meistritiitli poole. Tänavu on jäänud veel mängida 11 kohtumist ning Levadia edu lähima jälitaja Nõmme Kalju ees on 15 punkti.