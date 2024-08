Vaata, kes hakkavad sügisel Meistrite liigas omavahel madistama

Meistrite liiga on tagasi uues kuues. Kui varasemalt on Euroopa prestiižeima klubijalgpalli võistlusel kasutatud alagrupifaasi, siis tänavu istutakse kõik koos ühes liigatabelis. Kokku peetakse kaheksa vooru (neli kodus ja neli võõrsil) ning iga klubi kohtub igas voorus uue vastasega. Samuti on Meistrite liigas tänavu ja ka edaspidi neli klubi rohkem ehk võistlusest võtab osa 36 tiimi. Tänases loosis jagati meeskonnad nelja erinevasse tugevusgruppi.