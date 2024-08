Eestlanna ületas kõrguse 1.83 ning tänases kvalifikatsioonis sellest piisas, et finaali pääseda. Eestlanna alustas võistlust 1.73-l ja ületas kvalifikatsioonis kõik kõrgused puhaste paberitega. Sama tegid ka serblanna Angelina Topić, Kolumbia sportlane Maria Isabel Arboleda ja austraallanna Izobelle Louison-Roe.

Tasub meelde tuletada, et Bruus on sellel alal ka valitsev maailmameister. Just kaks aastat tagasi Kolumbias Cala linnas peetud U20 MMil pärjati ta neidude kõrgushüppes kuldmedaliga.