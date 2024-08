Hyundai juhtivtöötaja: Ogier’ osalemine näitab, et Toyota on meeleheitel

«Ma eeldan, et Séb teeb kaasa kõik rallid. Kui ta läks juba rallile, mis talle eriti ei meeldi, näitab see selgelt, et Toyota on tagajalgadel. Nad on tõesti stressis ja tunnetavad, et ainus viis meile kannule tõusta on tuua starti kogu armaada,» vihjas Loriaux Toyota soovile astuda kannale meeskondlikku punktiarvestuse liidrile Hyundaile, kellest jäädakse maha 20 punktiga.

«Selles mõttes on väga selge, et nende reaktsioon on meeleheitlik ja see on surve all olevate inimeste reaktsioon. Niisiis, see on hea: me avaldame neile survet. Kindlasti ei ole see lihtne ja ma ei taha lollina kõlada, aga mul on hea näha, et nad on surve all ja see on meie ülesanne, vastasega tuleb võidelda. See pole lihtne. Kui see oleks lihtne, teeksid seda kõik,» jätkas Loriaux.