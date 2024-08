Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendus seekord Ott Tänaku kaardilugeja küsimusele. Kaheksandat hooaega järjest on selleks meheks Martin Järveoja, kuid kes Eesti navigaatoritest võiks teda asendada, kui selleks tekib vajadus? Arutelu käigus selgus, et neid mehi saab kokku lugeda sisuliselt vaid ühe käe sõrmedel. Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!