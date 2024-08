BLOGI Barcelona lõi Valladolidi kaitsjate käkerdamise taustal Heina värava auklikuks

Enne mängu:

Kui kahes kohtumises on tal õnnestunud enda seljatagune ka puhtana hoida - avavoorus alistati 1:0 Espanyol ning kolmapäeval viigistati 0:0 Leganesega - siis eelmisel nädalavahetusel tuli Heinal ohjata Madridi Reali staare.

Arusaadavalt on just Barca kohtumise favoriidiks, kuid kui meeskonnad Hispaania kõrgliigas viimati kohtusid - seda 2023. aasta kevadel - jäi 3:1 peale Valladolid. See kohtumine, tõsi, toimus nende koduväljakul.