Eesti jalgpallur sattus vastu tahtmist koondise nimekirja

21-aastane Jürgens on Eesti A-koondist esindanud juba kolmel korral, kuid noortekoondises pole ta viimasel ajal palju käinud. Ründajal on ka klubitasandil käes huvitavad ajad, sest aasta alguses sõlmis ta Slovakkia kõrgliigaklubi Dunajska Stredaga pika lepingu, kuid rohkem kui nädal tagasi liitus hoopis Hispaania kolmanda liiga klubi Ponferradinaga.

Post selgitas, et soovis Jürgensit näha ka koondise juures ning kuigi esmase suhtluse baasilt ei olnud mängija vastu väga kindel, siis ei tulnud sealt ka kindlalt kutse tagasilükkamist. «Olen harjunud ja pean tavapäraseks, et kui koondis kutsub mängijaid, siis mängija tuleb koondisese. Sellist asja juhtub harva, kui keegi ütleb ära. Mina olen ka võibolla mõnevõrra uues olukorras, kus mängija ei ütle selgelt, et ta ei tule. Ilmselt sellepärast see pälvibki see rohkem tähelepanu,» ütles Post Eesti ajakirjanikele.