Tänaku kunagine tiimikaaslane valmistub rallikarjäärile joont alla tõmbama

«See võib olla minu viimane. Kui nii on, siis oleks see irooniline, arvestades, et Walesis oli ka minu esimene rahvusvaheline ralli 2007. aastal. 17 aastaga on ring täis saanud. Minu suhe Hyundai Uus-Meremaa osakonnaga on väga tugev, ma ei saa sellele selga pöörata ja me teeme nendega häid projekte edasi, aga ilmselt kodumaal,» tunnistas Paddon DirtFishile.