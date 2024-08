Kas olümpia 4. koht lööb sportlase vaimu maha? Paljud eestlased on sellest hoopis uut indu saanud

Minul on seljataga suhteliselt pikk karjäär, olen osalenud viitel olümpiamängudel. Need viis olümpiatsüklit on õpetanud päris palju, mis spordis tegelikult loeb, rääkis Raja sportlaste nimel peetud kõnes.

Ta jätkas: «Londoni olümpiamängudel 2012 tekkis tunne, et justkui oli meile medal kaela riputatud, aga jäime neljandaks. Minu lugupidamine kõikidele neljandatele kohtadele! See tunne pärast võistlust oli niisugune, et nüüd pole põhjust või argumenti tunda rõõmu oma karjääri või saavutuste või tegevuste üle. See oli sportlasena tegelikult päris raske hetk.