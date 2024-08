Hamiltoni asendajaks saab 18-aastane tulevikulootus

Antonelli on sel hooajal sõitnud eelkõige vormel 2 sarjas. Hetkel on ta F2-sarja üldarvestuses 87 silmaga seitsmes.

«See on uskumatu tunne, et mind kuulutati Mercedese ametlikuks sõitjaks, kes võistleb 2025. aastal koos George'iga,» sõnas Antonelli liitumist kommenteerides.

«F1-sarja jõudmine on olnud minu lapsepõlve unistus. Tahan tänada meeskonda toetuse eest, mida nad on mulle seni pakkunud, ja usalduse eest, mida nad minu vastu on näidanud. Õpin endiselt palju, kuid tunnen, et olen selleks võimaluseks valmis,» lisas ta.