Skandaal Teemantliigas: loodan, et keegi protesteerib

«Midagi läks valesti. Ta ei jääks oma tulemusega isegi teiseks. Loodan, et keegi nägi seda ja esitab protesti,» ütles SVT ekspert Christian Olsson.

«Tuleks välja töötada toimiv süsteem. See ei saa nii minna. See on kergejõustiku kõrgeim tase ja iga sportlane peaks saama väärilise tulemuse,» lisas Olsson.