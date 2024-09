Kohutavas liiklusõnnetuses sporditähe tapnud purjus juht avaldas uskumatu kommentaari

New Jersey osariigi politsei teatas, et Columbus Blue Jacketsi ääremängija Johnny Gaudreau ja tema vend Matthew surid, kui nad neljapäeval jalgrattaga sõites sõidukilt löögi said, kirjutab The Guardian.

Hiljem selgus, et 43-aastane autojuht avaldas politseile ülevaate oma seisundist. Nimelt teatas mees, et oli enne õnnetust tarvitanud viis-kuus õlut. Reedel sai mees videosilla vahendusel teada oma süüdistused ning talle teatati, et peab viibima veel kuus päeva vahi all.

«Seega pean olema siin neljapäevani?» vahendas Daily Mail kohkunud mehe öeldut.

Sotsiaalmeedias olid inimesed täiesti raevus, kui süüdistatava avaldusest kuulsid.

«Ta tappis kaks inimest ja oli pahane, et saab enda otsusest täpsemalt teada järgmisel nädalal,» lausus üks kommentaator sotsiaalmeedias. «Kas see on reaalne? Mida paganat?» lisas teine.

«Kas teda häirib trellide taga viibimine? Mida peaks Gaudreau vanemad tundma, kel tuleb matta oma kaks poega, kuigi nad peaksid tähistama hoopis tütre abielu?» kostis järgmine.

Johnny ja Matthew Gaudreau pidid sel nädalavahetusel osalema oma õe Karie pulmas.