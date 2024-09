Heina treener vabandas pärast Barcelona krahhi kogu linna ees

«Võitlust polnud ja see on kahetsusväärne. Siin pole vabandusi. Me panime välja parimad mängijad ja ei suutnud võistelda,» rääkis juhendaja klubi kodulehel. «Plaan oli ründavamalt mängida, aga tegime seda liiga hilja. Tegime vigu ning meie kaitseliini taha saadetud pallid läksid meile kalliks maksma. Vastutus lasub alati treeneri õlul.»