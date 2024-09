Djokovic maksis olümpiaunistuse täitumise eest krahhiga: nii kehvasti pole ma kunagi mänginud!

Praegusel hetkel on seda küsimust esitada veel veidi vara. Djokovici vanuses (37) saab seda kindlasti alati esitada, kuid tänavuse aasta saavutused – olümpiavõit, karjääri superslämmi väljamängimine, kõigi aegade vanim maailma edetabeli juht – näitavad, et temas on veel palju sees.