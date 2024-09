Eestlane triumfeeris kuulsal Nürburgringil

«See oli üks vähestest positiivsetest nädalavahetustest, kus kõik sujus,» nentis Soomer pärast võistlust. «Eriti hea meel on selle üle, et me olime konkurentidega samal tasemel, ehkki me ei saanud siin enne võistlust testida. Lisaks on mul hea meel oma meeskonna pärast. Kõik mehed teevad väga head tööd arvestades, kui väike on meie koosseis tegelikult. Tsikkel töötas väga hästi ja pidurdamise ning juhitavuse oleme juba päris heaks saanud, eriti võrreldes hooaja algusega.»