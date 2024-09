Juba hooaja viiendal kümnevõistlusel startinud Lillemets sai viimaks hingele palsamit

Mitte, et Lillemets poleks proovinud. Ta startis mais Götzises, juunis Rooma EMil ja sama kuu lõpuks Eesti meistrivõistlustel. Erinevatel põhjustel jäid need kõik võistlused pooleli.

Kevadel Erki Noolega koostöö lõpetanud ning Johannes Ermiga jõud ühendanud Lillemetsa hooaeg ei pruugi olla sugugi läbi. Juuli lõpus teatas ta Instagramis, et kavas on veel kaks kümnevõistlust. Üks on tehtud, teine tuleb tõenäoliselt järgmise nädal lõpus Talence'is.