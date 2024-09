Barcelona vastu seitse palli väravast noppinud Hein: see oli tööõnnetus

Aastaid Londoni Arsenalis varumehe rolli täitnud vutimees liitus hiljuti laenulepinguga Hispaania meistrisarjas mängiva Valladolidiga. Viimase kahe nädala jooksul on ta saanud kogeda maailma kõige kõrgemat taset. 25. augustil seisis Hein postide vahel matšis Madridi Realiga, laupäeval üritas ta ohjata Barcelona tähti.

«Nüüd ongi võistkonna jaoks väga väljakutsuv hetk. Sellistes situatsioonides tulebki välja võistkonna karakter. Arvan, et see oli tööõnnetus. Seitset [väravat] lasta ei saa. Ükskõik, mis tasemel,» meenutas Hein saates «Terevisioon» laupäeva.

«Olime pärast mängu võistkonnaga ühel leheküljel: õpime sellest mängust, teeme analüüsi. Aga et seda rohkem ei juhtuks, hoiame ühte ja liigume koos edasi. See õppetund peaks tegema meist tugevama võistkonna.»

«On olnud häid, aga ka kehvemaid tulemusi, nagu nüüd laupäeval. Aga üldpildis... Saada mänguminuteid. Teha debüüt maailma tippliigas. On asju, mida tahtnuks teha paremini, aga kokkuvõttes on olnud positiivne.»

Tõsi, seni on 22-aastane eestlane olnud Valladolidi põhimees, aga garantiid puuduvad. «Sellisel tasemel on väga armutu konkurents. Iga mees on oma positsiooni eest väljas, võitleb n-ö elu eest,» kinnitas ta.