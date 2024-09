MM-medalist Karmen Bruus tahtis paar kuud tagasi sportlaskarjääri lõpetada

«Juunikuus ütles Karmen mulle, et täna on tal viimane treening, ta rohkem ei treeni,» tunnistas tema treener Kersti Viru usutluses Postimehele. «Nii raske on olnud.»

«Ütlen ausalt: me oleme psühholoogide juures käinud. (Mainib veel mõnda asja, kuid palub need info delikaatse iseloomu tõttu avaldamata jätta. – PM) Rääkisin Karmeniga, et proovime ikka teha sporti, teeme muid asju, vaatame, sest kui sa mingi aeg mõtled, et tahaksid ikka teha sporti ja võistlustele minna, peame muidu nullist alustama,» selgitas Kersti Viru.

Kuidas te Bruusi uuesti ree peale saite? «Ta on andekas ja niimoodi saime, et tegelesime kogu aeg. Mina olen teda psühholoogiliselt aidanud, psühholoog on teda aidanud. (Mainib ka uusi arenguid seoses treenerist abikaasa kaasusega, kuid palub sellest mitte veel täpsemalt kirjutada, sest on vara. – PM) Õnneks on head märgid, et asjad liiguvad. See on täielik jura, mis on toimunud. Karmen tõmmati sinna solgiauku,» vastas treener.