Rein Taaramäe leidis uue tööandja Jaapanist

Aprillis 37. sünnipäeva tähistanud Ihastest pärit spordimees ütles juba varem, et tänavune aasta jääb talle tipp-, WorldTouri konkurentsis viimaseks. Värske kontraht tõestab seda. Uus tiim kuulub UCI Continentalsi tasemele. Peamiselt osaletakse võistlustel Aasias.

«Imetlen väga enda eelkäijat Jaan Kirsipuud. Lisaks Euroopa karjäärile esines ta edukalt ka Aasias. See andis ka mulle indu, et võiksin Aasias edu saavutada. Tahan võistlemist ja atmosfääri nautida.»