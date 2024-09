Maailmatippe treeninud itaallane hakkab edendama Eesti tennist

Ricci on pikaajalise kogemusega tennisetreener, kes alustas oma treenerikarjääri 2001. aastal Evert Tennis Academy’s Floridas USAs, kus ta edutati 2003. aastal treenima akadeemia kõrgematasemelisi mängijaid, kelle hulgast on tänaseks tuntuimad näiteks Madison Keys ja Ajla Tomljanovic, seisab pressiteates.

Aastatel 2011–2014 treenis ta kauaaegset Soome esireketit Jarkko Niemineni (end ATP 13.), kes saavutas Ricci käe all treenides oma elu teise ATP tiitlivõidu. 2015. aastal jätkas Ricci oma tegevust treenerina Jarkko Niemineni Tenniseakadeemias Soomes. Alates 2018. aastast kuni käesoleva aasta augustini juhendas Ricci treenerina Soome praegust esireketit Emil Ruusuvuorit (end ATP 37.).

Eesti Tennise Liidu presidendi Enn Pandi sõnul on Ricci väga laiapõhjalise kogemusega treener tennisemaailmas, kelle tööle asumine on meie jaoks suur au. Temast on juba olnud ja saab olema palju abi meie tänastele lootustandvatele mängijatele, koondiste treeneritele, samuti nii noorematele treeneritele kui ka tulevikulootustele.