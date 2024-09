Eesti jäähokikoondise kapten leidis uue koduklubi

«Ma olen väga põnevil. Mul on hea meel, et saan pöörata oma karjääris uue lehekülje ja proovin jõuda mänguliselt tagasi enda tasemele,» sõnas 31-aastane Rooba klubi kodulehel.

Varasemalt on Rooba mänginud põhjanaabrite kõrgliiga teistes klubides Jyväskylä JYPis ning Espoo Bluesis. Viimased aastad pole eestlasel kõige paremini läinud. Eelmisel hooajal esindas ta JYPsi 56 matšis, viskas neli väravat ja andis seitse söötu. JYP oli Soome kõrgliigas 13. real. Eestlase uus koduklubi oli üks koht kõrgemal.

«Ta toob meie võistkonda sügavust just ründajate valikusse. Suure ja tugeva mängijana (Rooba on 191 cm pikk ja kaalub 95 kg -T.G.) on ta oluline täiendus meeskonnale. Saame oma tiimi väga motiveeritud mängija ja suurepärase isiksuse,» sõnas KooKoo spordidirektor Jarno Kultanen.