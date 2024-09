VIDEO Mbappe lõi Reali särgis esimesed väravad Hispaania kõrgliigas

Mbappél sai suvel Prantsusmaa suurklubiga Paris Saint-Germainiga kontraht läbi ning lõi seejärel käed Realiga. Tänavuse Hispaania kõrgliiga hooaja esimeses kolmes mängus on prantslane kuivale jäänud.

Nelja vooru järel juhib Hispaania kõrgliigas täiseduga FC Barcelona (12p). Teisel kohal oleval Realil on kaheksa silma. Lisaks neile on sama arvu punkte kogunud ka Madridi Atletico ja Villareal, kuid Realil on nendest parim väravate vahe (7:2). Järgmine voor peetakse pärast koondisepausi ehk 14. septembril.