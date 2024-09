Soome meistriga eurosarja alagruppi jõudnud Palumets: niisugust emotsiooni ei saa osta!

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn rõõmustab asjaolu üle, et enamik tema hoolealustest saab klubides regulaarselt mänguaega. Eriti vahva on see, kui välismaal murtakse end põhikoosseisu. Just seda on viimastel nädalatel suutnud Soome meisterklubis HJK poolkaitsja Kevor Palumets.