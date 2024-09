INTERVJUU Karol Mets: ma ei taha lihtsalt Bundesligas olla, vaid seal ka tulemust saavutada!

«Tunne on selline, et me oleks väärinud mõlemast mängust rohkem. Mõlemad mängud olid 50-50, aga vastastel on siis natukene rohkem seda kogemust või üks protsent rohkem tarkust, millega need endale kallutada.

Kui vaadata Berliini Unioni kohtumist, siis mängust vastastel momente ei teki. Kaitses suudame küllaltki hästi seista, aga ründes pole suutnud me veel seda käiku leida. Üldpildis oleme suhteliselt okeilt mänginud, aga kahjuks on reaalsus see, et hetkel on meil tabelis null punkti ja see head meelt ei tekita. Tulemuste osas on [hooaja algus olnud] kindlasti pettumus,» kostis Eesti koondisele Rahvuste liiga mängudeks appi tulnud Mets esmaspäeva õhtupoolikult Kotka tänava staadionil.