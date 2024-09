Paralümpial debüteerinud eestlannast kolme lapse ema: mu telefon on sõnumeid paksult täis!

«Lootsin paremat. Väga rahule ei jäänud, sest olud olid päris rasked,» kommenteeris Juursalu oma esimese paralümpiastardi järel. «Jõevee vool oli tugevam kui üleeile ja päev enne seda. Mul kella käe peal polnud ja ma ei teadnud oma aega, aga kriitilistes kohtades, kus vool oli väga tugev, tekkis tunne, et ma ei liigu üldse edasi ning see võttis tohutult palju jõudu.»

Juursalu nentis, et ka rattasõit nõudis omajagu jõuvarusid. «Tänavad olid päris ägedad, ainult raputas kogu aeg. Kurve oli palju, mis on ju tore, aga kuna olin ujumisest nii väsinud, siis oli see suur pingutus. Kuna panin alguses natuke valesti ka teeraja pealt välja, siis tõmbas nõrgaks ära.

Pariisis aitavad Juursalul võistlust nautida tema kolm last. Paralümpiadebütant tundis siirast heameelt talle osaks saanud toetuse ja tunnustuse eest. «See on nii lahe, et toetajaid on uskumatult palju ning kõik on nii rõõmsad ja elevil! Mu telefon on sõnumeid paksult täis,» ütles Juursalu.