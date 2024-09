Peatreener Henn: peame EMil hästi esinenud Slovakkia vastu mängima oma võimete piiril

«Aega on piisavalt jagunud, oleme saanud nende kohta teha päris põhjaliku analüüsi. Peame olema valmis teatud muutusteks, sest vastased analüüsivad meid samamoodi ja on kindlasti teinud omad plaanid. Ent mida oodata, on meie treeneritel päris hästi selge,» lausus Henn alustuseks.