Bruus viis paari aasta eest isikliku rekordi 1.96ni, mis tähendas nii Eesti rekordi kui ka maailma kuni 18-aastaste tipptulemuse kordamist. Pärast treener Mehis Viruga alanud skandaali tema tulemuste tase langes. Tänavu suvel on need hakanud taas paranema. Mõne nädala eest alistus 1.87 ning nüüd MMil medali toonud 1.89. Kulla noppis 1.91ga serblanna Angelina Topic.

«Kindlasti aitas kaasa tiitlivõistluste õhkkond. See on eriline, täiesti teistsugune,» kiitis Bruus, kes oma paremad tulemused ongi hüpanud suurtel areenidel peetud suurtel võistlustel (tunamullu juunioride MMil 1.95 ja täiskasvanute MMil 1.96).

Bruus nentis, et pärast ebaõnnestumist 1.91-l käis korraks kahetsusetunne läbi, ent see asendus kiirelt rõõmuga medali ja suures mängus tagasi olemise üle. «Rõõm on seda suurem, et teekond selle medalini pole olnud kõige lihtsam,» märkis ta.