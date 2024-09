Ootamatult karjääri lõpetanud suusaäss: võiksin võidelda olümpiamedalite eest, kuid mu südametunnistus ei luba seda

«Ma tean, et olen võimeline võitlema MM- ja OM-medalite pärast, kuid mu südametunnistus lihtsalt ei võimalda selles süsteemis jätkata ja vait olla. Just sel põhjusel olen otsustanud profisportlase karjäärile joone alla tõmmata,» sõnas 28-aastane atleet ning täpsustas kohe, et sel korral mõtleb ta seda jäädavalt.

«Mingit ümbermõtlemist, nagu kaks aastat tagasi, enam pole. Siis olin ma lihtsalt piisavalt õnnelik, et mu peasponsor soovis nii väga mu jätkamist,» lisas omaaegne noorte olümpia pronksmedalist.

Tavalise mäesuusatajana alustanud Graf riputas nimelt esimest korda suusad varna 2021. aastal, kuid pärast väikest pausi otsustas ta ikkagi naasta, ent seda juba suusakrossi sõitjana.

Uuel alal hakkasid asjad tema jaoks aga üllatavalt kiiresti õnnestuma. Juba karjääri kolmandal suusakrossi EK-sarja etapil – st. aste madalamal kui MK-sarjas – õnnestus tal tõusta poodiumi kõrgemale astmele. Kokku võidutses ta debüüthooajal EK-sarjas seitse korda, triumfeerides nõnda ka hooaja kokkuvõttes.

Seejärel ootas ees samm MK-sarja, mis osutus samamoodi edukaks: debüütetapil Val Thorensis platseerus ta kaheksandaks ning päev hiljem tõusis juba poodiumi kõrgeimale astmele! «Naudin seda sporti nii väga, sest sest see on lihtsalt nii lõbus!» põrutas ta siis.

Kas kaks aastat hiljem on see nauding ja lõbu juba kadunud? «Ei, suusakross on jätkuvalt lõbus, kuid viimase kahe aasta jooksul on lihtsalt kuhjunud piisavalt asju, mis pole minu jaoks okei,» viitas ta konkreetsemaks minemata Austria koondises valitsevatele probleemidele.

Aga mitte ainult, sest möödalaske on teinud ka Rahvusvaheline suusaliit (FIS). «Minu jaoks on jätkuvalt täiesti häbiväärne, et meid saadeti veebruarikuus Reiteralmis säärastes tingimustes rajale – selle tulemusena vigastas Sonja Gigler enda põlvesidemeid ja mina oma selga,» põrutas Graf.

«Nõnda küsisingi sel nädalavahetusel enda käest, kas ma tahan veel kõike seda teha ja vastus oli eitav. Küll kavatsen ennast jätkuvalt vormis hoida ja olla füüsiliselt aktiivne - seda nii kaua kui võimalik,» lõpetas austerlane.