Taaramäe: vaatan äraminekuid lihtsalt pealt, ilma et jõuaks reageerida. Hing on paelaga kaelas

«Etapivõit on alati olnud suur teema ja on seda ka siiani, aga selle teenimise võimalused on väiksemad kui eales varem – vanus tuleb peale ja noored on tugevad,» vaatab 37-aastane Vaderiks hüütav rattur esmaspäevasel puhkepäeval Hispaania velotuuri kahele esimesele nädalale tagasi.