M-Sport on valmis munad ühte korvi panema

M-Spordi tiimipealik Richard Millener ei salgagi, et säärane edu tuleb ka nende jaoks üllatusena. «Olin kindel, et tal on olemas kõik vajaminev, eesotsas õige suhtumisega, et häid tulemusi teha, kuid isegi mina poleks osanud arvata, et tal õnnestub neli korda poodiumile tulla,» tunnitas ta usutluses Autohebdole.

Millener loodab aga, et Fourmaux on jääb M-Sporti paigale: «Ta teab, et on siin kindel esinumber ning kogu võistkond on ehitatud tema ümber. Ma ei tea, kas meil tuleks veel rohkem midagi teha, et ta paigale jääks. Leian, et ta peaks jääma sellepärast, et tahab jääda. Meie kavatseme teda igatahes täiel rinnal toetada ja anda talle auto, mis on konkurentsivõimeline ja tugev.»