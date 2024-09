GALERII Ilves astub maailma parimale kandadele ja pakatab enesekindlusest

Täpselt aasta tagasi Tallinnas toimunud hooajaeelsel pressikonverentsil ei pakatanud Ilves enesekindlusest ning tunnistas tagantjärgi, et oli siis isegi natuke mustas augus. Viimastel nädalatel toimunud suvistel grand prix võistlustel tõusis 28-aastane Ilves aga esimest korda poodiumile ning kõik märgid näitavad, et suvekuudega on tehtud arengus ja stabiilsuses veel üks suur samm edasi.

«Alates aprillist oleme teinud meeletut tööd, et võistlus- ja treeningvarustust parandada ning midagi uut välja mõelda. Suvistel võistlustel sain vastuse, et meie asjad töötavad ja olen hüppemäel suutnud hüpata stabiilselt läbi suve. Suvine GP näitab, mis määral keegi on suvel tööd teinud ja kuidas see on läinud. Aga ei saa öelda, et kui seal pole vormis, siis talvel pole temast asja,» rääkis Ilves, kes sai eelmisel nädalal lõppenud ja kolmest etapist koosnenud suvises GP-sarjas kokkuvõttes kolmanda koha.