Vaata, kes osalevad autoralli MM-sarja Tšiili etapil

Tšiilis on alles neljas kord (Portugal, Läti ja Soome) sellel hooajal, kui kõik neli Toyota GR Yaris Rally1-autot on võistlustules. Soomes oli isegi viis masinat, sest Rally1-autot sai proovida ka Sami Pajari. Tõenäoliselt on selline valik tehtud seepärast, et vähendada vahet Hyundaiga tootjate (395 p) arvestuses, kus Totoya kaotab 20 punktiga.