EOK presidendi ametit kaaluv Kersti Kaljulaid: nädala lõpuks saan kindlustunde

«Ma suhtlen Eesti spordialaliitudega. Sooviks rääkida ka kõikide piirkondlike alaliitudega just selleks, kas see mõte võiks meeldida piisavale hulgale Eesti sporditegijatele. Täna on mul olnud huvitav just vestelda endiste tippsportlastega ja erinevate spordialaliitude juhtidega,» sõnas Kaljulaid saates «Ringvaade» teisipäeval.

Selle nädala lõpuks peaks ta saama kindlustunde: «Kas mul on esiteks need 15 häält ja kas mu mõtted on kõnetanud. Mõned on need hääled, kes tulid ise minu juurde mõttega ja kellel ma lasin endale augu pähe rääkida. Ülejäänud hääled on vaja veel leida. Asi pole ainult häältes, vaid kuidas me saame muuta Eestis spordikorraldust. See kõik oleks üks väga põnev väljakutse, sest ma väga armastan sporti.»

Üle ega ümber ei saa ka spordist ja poliitikast. Agressorriigi sportlased said võistelda olümpiamängudel. Kas sellel teemal sooviks Kaljulaid EOK presidendina rohkem kaasa rääkida? «Ma arvan küll. Sportlased ei peaks mõtlema selliste asjade peale. See on funktsionääride töö ja Rahvusvahelises Olümpiakomitees tuleb seda häält julgelt kõlada laskma. See on väga oluline probleem,» märkis Kaljulaid.

Eesti Olümpiakomitee presidendi valimised toimuvad 11. oktoobril ja Kaljulaidi sõnu loodab ta EOK juhi valimiseni jäävate nädalate jooksul pidada palju arutelusid nii meedias kui spordiringkondades selle üle, milline peaks olema Eesti spordikorraldus ning kuidas edendada spordieetika valdkonda, liikumisharrastust ja teisi võtmeteemasid. Kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on 13. september ning ülesseadmiseks on vaja 15 EOK liikme toetust.