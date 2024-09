Treeningmetoodikas muudatusi teinud Rannula läheb optimistlikult uuele hooajale vastu

«Pigem andsid esimesed kontrollmängud positiivse pildi meeskonnast. Meil on pool meeskonda eelmisest hooajast säilinud ja pool täiesti uus. Selge see, et eelmise aasta pundiga mäng sujus juba küllalt hästi. Uutel poistel võtab veel kohanemine aega. Väga ebameeldiv oli Ericu vigastus, kelleel õnnestus väljakul ainult kolm minutit viibida. Täpselt ei tea kaua tal taastumine aega võtab.