Politsei vahistas seksuaalkuriteo kahtlusega olümpiamedalisti

«Ta on vahi all seksuaalkuriteo süüdistusega,» vahendas AFP sealse politsei avaldust.

Sündmuses hargnesid teisipäeval, kui 27-aastane ründaja ei ilmunud treeningule. «Klubi on teadlik ajakirjanduses ilmunud uudistest seoses Miri vahistamisega. Me ei saa praegu juhtunut täpsemalt kommenteerida. Võime öelda vaid nii palju, et mängija teeb koostööd kõiges, mida seadus nõuab,» seisis Valencia pressiteates.