Austraalia sportlane venelastest paralümpial: nad eksisteerivad ning on minust paremad

«Loodan väga, et nad on puhtad,» kommenteeris Clifford dopinguga seonduvat. «Tahaks, et meid rohkem testitaks. Arvan, et paraspordis tehakse seda liiga vähe. Aga ilmselt jääb asi vahendite taha.»

Kui eelmisel kuul, n-ö tavaolümpial osales Pariisis 15, siis paramängudel lausa 88 Venemaa sportlast. Kas see on probleem?

«Usaldan inimesi, kes neid asju otsustavad. Kui me ei saaks neid usaldada, oleks sport üks paha koht. Nii et kõik taandub heale usule,» arutles Clifford.

«Arvan, et spordis on boikotile koht olemas, aga boikotid ei tohiks ületada hea maitse piiri. Olümpial olles olen näinud, et kõik osalejad [venelased] tunduvad head inimesed. Nad eksisteerivad samuti siin planeedil. Nad said minust jagu ehk on minust paremad.»