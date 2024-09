Hispaania tippklubiga hüvasti jätnud Suurorg: targem oli olla vaba mees

Kalev/Cramos on tänavusel hooajal mängimas kuus uut täiendust, kellest korvpallisõber ilmselt enim tunneb just Suurorgu. Juba kõvasti karastust saanud tagamängija otsustas loobuda Euroopa tippliigade pakkumisest ja teha tugevaid esitusi just Eesti esiklubis. Kalev/Cramo kasuks rääkis Suuroru jaoks just Euroopa klubisarjades mängimine.

«Huvi oli nii Saksamaa kui ka Poola kõrgliigast, aga valik langes ikkagi Kalev/Cramo kasuks. Seda põhjusel, et olen varasemalt mänginud Heiko Rannula käe all ja tean tema nõudmisi. Ta on väga hea ja professionaalne treener. Lisaks tean Kalev/Cramo klubi, kus on eesmärgid kindlad ja olemas. Isiklikus plaanis sai ennekõike määravaks eurosarjas mängimine, millist väljundit Saksamaal ja Poolas ei pakutud,» lausus Suurorg Postimehele, ja lisas, et tegelikult oli väiksena üks tema unistusi just Kalev/Cramos mängimine. Nüüd on see käes, aga unistused on samuti kasvanud.