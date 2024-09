CORNER 1 Põnevat hooaega lahti pakkides: kuidas on vormel 1 ellu ärganud?

Kuidas ometi on kõik tähed viimaks nõndaviisi ühtinud, et tuua meieni üks põnev hooaeg nii rajal kui ka selle kõrval? Seda esmajoones lahataksegi ning analüüsitakse läbi kõikide F1-karusselli keskmes olevate peategelaste senised hooajad.

Kas Lando Norris ja McLaren on esinenud MM-tiitli vääriliselt ja milline perspektiiv on tõusuteel olevatel Ferraril ja McLarenil ning languses oleval Red Bullil? Need on vaid mõned saates puudutatud teemad.