Nõnda vaatangi täna ringi: keda võiks järgnevaks kaheksaks aastaks EOK presidenditoolile kutsuda? Olles veetnud oma 60 eluaastast 50 aktiivselt spordis, seda nii sportlase, treeneri kui ka erineval tasemel spordijuhina, leian, et mul on selleks nii kompetentsi kui ka õigust.

Ent lisaks võtan appi rahvatarkuse: kui tahad inimese kohta teada, kes ta on, siis ära kuula mitte tema juttu, vaid vaata tema tegusid! Võtamegi siis kandidaadi ükshaaval ette:

Urmas Sõõrumaa

Istuv president, kes olnud EOK eesotsas kaheksa aastat, kuid soovib millegipärast üht ametiaega veel, olgugi et tema teod ja ambitsioonid võiks kokku võtta enda lausega: «Presidendil tuleb suhteliselt palju vastuvõttudel osaleda, lilli kinkida ja EOK üldkoosolekut juhtida.»

Nõnda on tekkinud veendumus Sõõrumaa suhtes, et tema jaoks on presidendiks olemine tähtsam kui presidendina töötamine!