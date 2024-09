Ajalugu tegev Eesti koondislane liitus Barcelonaga

Rahvusnaiskonnas on noorele mängijale uuel väljakutsel enim toeks olnud Kristiine Miilen, kes aastaid erinevates välisliigades pallinud. «Temaga olen saanud igasuguseid asju arutada. Ja koondise peatreener on palju aidanud ning alaliidu spordidirektor Kert Toobal samuti. Nemad on selgitanud, kuidas kogu protsess toimib ja sellest on väga palju abi olnud,» ütleb Pill.

Võistkonnas on lisaks kohalikele võrkpalluritele ka paar ameeriklannat, enamik mängijaid on pigem nooremad. Oma esimesel välishooajal loodab temporündaja areneda igas elemendis. «Tahan saada paremaks igas osas. Sellises klubis saab rohkem trenni teha, kui Eesti liigas ja seeläbi võiks ka areng tulla. Ka peatreener (Miguel Fente) on selline, kes tahab töötada just nooremate mängijatega ja nende arengusse panustada. Temaga suhtlus on olnud väga positiivne ja ta tundub ka inimesena väga mõistlik. Loodan, et suudan igas elemendis areneda – tahan kõvasti tööd teha ja järgmisel suvel koondises parem mängija olla,» lisas Pill.