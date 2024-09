Paralümpia medalisti kiusatakse: tänane päev oli kohutav

«Olen täiesti aus. Tänane päev oli täiesti kohutav,» rääkis 37-aastane sportlane kodumaa meediale.

Ta ütles seda 29. augustil, olles äsja võitnud hõbeda 50 m vabaltujumises. Miks? Sest värske medalist langes kiusajate ohvriks. Raleigh Crossleyt süüdistatakse pettuses.

Ameeriklanna võistles S9 ja S10 ühendatud klassis. Selles konkurentsis löövad kaasa sportlased, kel on probleeme koordinatsiooni, jäsemete liikuvusega või on osa neist puudu.

Raleigh Crossley on üle elanud õnnetusi, mille tagajärjel said kannatada selg, kael ja aju. Lisaks eemaldati tal 2018. aastal avastatud ajukasvaja järel osa koljust. Ujuja vasak kehapool oli halvatud ning osa lihaste töö on siiani häiritud.

«Kuigi olen iga päev ratastoolis, saan vahel karkudega kõndida, kui krambid pole liiga tõsised. Aga see nõuab mu kehalt pingutust,» selgitas Raleigh Crossley.

Sellele vaatamata arvavad mõned, et ta võistleb vales kohas. «SS9? On see nali?» küsis konkurent Sarai Gascón sotsiaalmeedias. Temaga nõustus teinegi paraujuja, ameeriklanna Jessica Long. Lisaks kuulis Raleigh Crossley kriitikat võistlusele minnes.

«Kõik kiusajad ütlevad internetis, et pole ma midagi nii tugeva puudega vaid seepärast, et ujun kiiremini. See on hirmus,» kurvastas ta. «Kui tahate, ajan homme pea kiilaks. Siis näete armi.»

Nüüdseks on Raleigh Crossleyl lisaks 50 m vabalt hõbedale käes 100 m seliliujumise kuld ja 100 m vabaltdistantsi teine koht.

Neist esimesel püstitas ta eelringis ka maailmarekordi (27,28).