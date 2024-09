MM-matk, mitte -ralli? Kreeka karmid olud hirmutavad sõitjaid

Kui ametlikult on mõõduvõtt kavas kruusaetapina, siis sageli tuleb kihutada pigem väga kivistel teedel. Rajaluure järel tunnistas nii mõnigi sõitja, et nädalavahetuses võib tulla viimaste aegade üks raskemaid katsumusi.

«Teed on palju kivisemad kui eelmisel aastal, nii et ees ootab tõsine väljakutse. Mõned katsed on normaalsed, aga enamus väga kivised. Leidub ka palju peidus olevaid kive, mistõttu on väga keeruline [teadlikult] rehvipurunemist vältida,» vahendas Takamoto Katsutat portaal DirtFish.