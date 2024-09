Norras lahvatas koomiline dopinguskandaal

Vahejuhtum leidis aset enne sel nädalal toimuvaid jalgpalli Rahvuste liiga mänge. Norra antidopingu testimise nimekirja olid lisatud Erling Haaland, Jörgen Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Einar Gundersen ja Jörgen Juve. Ainus probleem oli, et neist kaks viimast on surnud ja seda juba ammu aega tagasi. Gundersen 1962. ja Juve 1983. aastal.

«Pidime helistama Norra antidopingusse ja küsima, kas kuskil on varjatud kaamera,» ütles Norra jalgpallikoondise mänedžer Ståle Solbakken NRK-le. «See oli selgelt suur viga,» selgitas antidopingu juht Halvor Byfuglien, et tegemist oli inimliku eksitusega.

Byfuglien ei soovinud NRK-le avaldada, kuidas mängijad testimiseks valiti, kuid tunnistas, et planeerimisfaasis tehti suur viga. Lisaks kahele meie seast lahkunud mängijale oli nimekirjas ka Oscar Bobb, kuid Manchester City ridadesse kuuluv jalgpallur on vigastatud ja ei viibinud Norra koondise juures.

NRK ajakirjanikul tekkis selle kõige peale küsimus, kuidas saab antidoping olla üldse kindel, et testivad õigeid inimesi, kui toimuvad piinlikud apsakad. «Proovime järgmistel kordadel palli tabada täpsemalt,» vastas Byfuglien.

Selle nädala alguses kirjutati Norra meedias, et kohalik antidoping on triivinud raskesse seisu. Näiteks muudavadriigis kehtivad seadused nende töö äärmiselt raskeks ja pingeliseks.

«Meil peab olema õiguslik alus, et testida alaealisi ja pääseda ligi isiklikele andmetele. Samuti vajame volitusi, et politsei ja toll saaksid meiega jagada infot dopinguainete käitlemise kohta,» rääkis Norra antidopingu kõneisik.

Piiratud seadusandlus võib viia selleni, et dopingukontroll pole läbipaistev ja Norrasse saavad võistlema tulla potentsiaalsed valemängurid. Halvimal juhul võib see kõik viia selleni, et Norra ei saa korraldada rahvusvahelisi võistlusi ega neil osaleda.