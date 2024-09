Maailma esireketi kukutas miljardäri tütar

Pegula on tegemas on karjääri parimat suure slämmi turniiri, sest varem polnud ta poolfinaali jõudnud. Kõigil suure slämmi turniiridel on tema laeks jäänud veerandfinaal. Profikarjääri jooksul on ta teeninud ligi 13 miljonit eurot auhinnaraha, kuid ära elaks ta ka ilmselt profileivata.

Nimelt on peetakse Pegulat maailma rikkaimaks tennisistiks, kelle kõikide varade väärtust hinnatakse 6,7 miljardile eurole. Sinna sisse on arvestatud tema miljardärist isa Terry ja tema abikaasa Kimi varad. Nimelt on on nad NHLi hokiklubi Buffalo Sabresi ja NFLi Ameerika jalgpalliklubi Buffalo Billsi omanikud. Pegula perekond on USA üks rikkamaid.