Jenia Grebennikov (vasakult teine) tuli Pariisi olümpial Prantsusmaa koondise ridades teist korda olümpiavõitjaks. Ta on üks paarikümnest välismaa võrkpallurist, kes ei näe profileiva teenimises Venemaal mingisugust probleemi.

Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas on kestnud 925 päeva, kuid see ei sega kümneid profivõrkpallureid üle maailma osalemast Venemaa superliigas, mille järjekordne hooaeg algab sel nädalal. Nii mõnigi võrkpallur on meie spordisõpradele vähem või rohkem tuntud.