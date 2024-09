Ränkraskest Kreeka MM-etapist võib saada romuralli

Eelmise sajandil eelviimasel kümnendil teenis Akropolise ralli endale hüüdnime Euroopa Safari, seda oma pikkuse ja raskuse tõttu. Näiteks 1985. aastal MM-etapil oli kavas 47(!) kiiruskatset, mille kogupikkus oli 807 km.

1990ndatel aastatel muutusid rallid lühemaks ning Kreekas suunati ralliautod vähem nõudlikele teedele. Kuid mitte kergetele, sest väljakutseid ja ootamatusi pakuvad Kreeka kiiruskatsed alati.

Tänavu on aga Kreekas olnud suvi väga kuiv ning see on niigi kivised ja kuumastikku meenutavad teed muutnud veel taseme võrra kangemaks. M-Spordi tiimipealik Rich Millener tervitab väljakutset, kuid usub, et Rally1-autode valulävi on lähedal ning sellest üle ei tasuks minna.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener. Foto: M-Sport

«Mulle ei meeldi, kui need on autosid hävitavad katsed. Ma tean, et FIA (Rahvusvaheline autoliit – toim) pingutab selle nimel, et Kreeka ralli muutuks sama karmiks etapiks, kui see oli aastate eest.

Aga kui see toob kaasa mitmete sõitjate katkestamise, siis ma ei näe sellel mõtet. Olen teadlik, et autode vastupidavus on üks parameetrid, millega tuleb auto ehitamisel arvestada. Aga Rally1-autode puhul ei tohiks mingist piirist üle minna, seda enam, et tuleb mõelda, et on ka Rally2- ja Rally3-autod,» rääkis Millener Autohebdole ja ei tahtnud mõeldagi, millistes oludes tuleb sõita hiljem katsetele startivatel madalamatel võistlusklassidel.

Akropolise ralli võistluse juht Anita Passalis kinnitas, et kiiruskatsed on ilmastikuolude tõttu eelmistest aastatest karmimad. «Oleme teadlikud, et tänavune marsruut on keerulisem kui eelmistel aastatel. Viimaste kuude ülikuivad ilmad on oluliselt pärssinud meie pingutusi katsete korralikuks ettevalmistamiseks,» ütles Passalis DirtFishile.

Kreeka MM-ralli algab reede hommikul, esimesel päeval on kavas kuus katset kogupikkusega 135 km.