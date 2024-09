Meedia: Bottasel on F1 karjääri jätkamiseks vaid üks võimalus

Benoiti sõnul ei hakka Hülkenbergi kõrval rooli keerama teine sakslane, mis võiks välistada, et Sauberis sõidaks 202. aasta Sebastian Vettel, kes on flirtinud tagasituleku ideega või Mick Schumacher.

Ajakirjanik arvab, et üheks pretendendiks Sauberi teisele sõitjakohale on F2-sarja praegune teine mees Gabriel Bortoleto. Meeskonad on väidetavalt temaga suhtlust alustanud, kuid sarnaselt Bottasele sooviks ta kaheaastast lepingut.

Kaalukeeleks võib aga saada, et rahakott. Nimelt on Bottas saanud viimastel aastatel umbes miljonieurost palka, mida on soomlasele makstud teise sõitja, hiinlase Gunayu Zhou sponsorrahadest. Kuna tema F1 karjääri on ilmselt lõppemas, siis võib Bortoleto palkamine olla lihtsalt odavam variant.