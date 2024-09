Olümpiasportlase surma kohta selgusid võikad detailid

«Arvestades tema vanust ja asjaolu, et 80 protsenti tema nahast oli põlenud, polnud peaaegu mingit paranemislootust,» ütles vastutav arst Kimani Mbugua uudisteagentuurile AFP.

Juhtumi muudab veelgi šokeerivamaks asjaolu, et Cheptegei 9- ja 11-aastased tütred nägid ema põlemist pealt. Kui üks tütardest oli püüdnud oma ema aidata, lõi ründaja väidetavalt tüdrukut jalaga.

«Karjusin appi ja jõudsin naabri juurde, kes üritas tuld veega kustutada, kuid see polnud võimalik,» ütles üks tütardest politseile, vahendas Expressen.

Ohvri isa Joseph Cheptegei rääkis Keenia kohalikule meediale, et tema tütar üritas õde appi kutsuda, kuid ründaja takistas teda matšeetega ähvardades. Intsidendis sai raskeid põletushaavu ka rünnaku ellu viinud Cheptegei endine elukaaslane.

Naistevastane vägivald on Keenias väga levinud. The Guardiani andmetel on 34 protsenti 15–49-aastastest Keenia naistest langenud vägivalla ohvriks. ÜRO raporti langesid Keenias 2022. aastal mõrva ohvriks 725 lähisuhtevägivalla ohvrit.